«Почистила и вернула»: бывшая помощница Аллы Пугачевой отдала Примадонне обратно ее вещи

Как отметила Людмила Дороднова, в свое время звезда ей много чего подарила.

Бывшая помощница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что отдала исполнительнице обратно ее вещи.

«Пугачева иногда с Новым годом поздравляет, иногда нет. Последний раз созванивались, когда историк моды Александр Васильев собирал вещи Аллы. Какой-то музей открывал. Вот тогда мы с Аллой общались. У меня были ее вещи. Я привезла их ей. Что-то почистила, постирала, погладила». Людмила Дороднова

Как отметила Людмила Дороднова, если ей что-то будет нужно от Аллы Пугачевой, то она, конечно, позвонит.

«Просто так я звонить не буду. В музей отдала концертные вещи Аллы. Пиджачок, который делал Слава Зайцев. Алла мне его дарила. Говорила, что, может, я их надену. Но я их не надела. Почистила и вернула. Полно вещей и Кристины Орбакайте, и Филиппа Киркорова у меня», — сказала Дороднова.

Напомним, что Людмила Дороднова помогала Алле Пугачевой в воспитании дочери Кристины Орбакайте. Она тепло отзывается о годах, проведенных около Примадонны.

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