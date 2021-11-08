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«Только проснулась? Вся сонная»: Пугачева в ярком платье спустилась на завтрак, проводить двойняшек в школу

Примадонна позировала без макияжа. Многим поклонникам показалось, что она только-только умылась и коснулась губ нюдовой помадой - вот и весь мейкап.

«Только проснулась? Вся сонная»: Пугачева в ярком платье спустилась на завтрак, проводить двойняшек в школу
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На одной из фанатских страничек семьи Аллы Пугачевой появился редкий домашний кадр, который ранее в личном профиле публиковал муж певицы шоумен Максим Галкин. Примадонну в особняке «подловили» ранним утром, пока восьмилетние двойняшки не ушли в школу. На завтрак певица спустилась в эффектном шифоновом цветочном платье, чтобы увидеться с детьми и пожелать им хорошего дня до занятий. А те, судя по всему, приготовили для именитой мамы сюрприз. За спиной Лиза прятала красивую открытку.

Пугачева нежно обняла сынишку Гарри, не постеснявшись появиться на завтраке без макияжа. Судя по всему, с утра Алла Пугачева успела только умыться и коснуться губ нюдовой помадой — вот и весь мейкап.

Певица Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева в шифоновом цветочном платье спустилась на завтрак без макияжа, чтобы проводить двойняшек Гарри и Лизу в школу. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«Аллуся спустилась к завтраку, чтобы двойняшек в школу «выпроводить?» Какая умница!! Чтобы детки хорошо учились», «Школьная форма так идет Лизе и Гарри, какие они уже взрослые», «Алла, небось, только-только проснулась?? Вся сонная и даже без макияжа», «Естественная с утра! Такие редкие моменты», «Вся заспанная, лицо без капли макияжа», — пишут фолловеры.

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