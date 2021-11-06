«Почти год не разговаривали»: Лобода рассказала о ссорах с Крапивиной до истории с Киркоровым

Как отметила певица, они каждый раз понимали, что друг без друга не могут и мирились.

Певица Светлана Лобода в эфире шоу «Экзамен» рассказала о ссорах с продюсером Нателлой Крапивиной еще до истории с музыкантом Филиппом Киркоровым.

«Она важный человек в моей жизни. Мы познакомились 12 лет назад на дне рождения Ирины Бережной. Стали дружить и работать. Потом у меня родилась дочь Тилечка. И у нас с Нателлой начались жесткие конфликты. Мы почти год не разговаривали. Ей хочется одно делать, а мне другое. Это конфликт интересов. Это происходило в мелких ситуациях, в мелочах. Не могли найти компромисс в клипах. Могли месяц или два не разговаривать». Светлана Лобода

По словам Лободы, затем она улетела в Америку. «Сняла ролик «Суперстар». Нателла считала, что это провокация. Я снималась в клипе беременной. Но это был ход конем. Мы в итоге помирились. Нателла параллельно занималась кино. И вдруг я поняла, что каждый из нас должен заниматься собой. Опять разошлись. Но через время мы поняли, что друг без друга не можем и снова помирились», — заявила она.

После премии «Муз-ТВ» Нателла Крапивина заявила, что таких, как Дава и Киркоров, сыгравших жениха и невесту, на Кавказе разделали бы на шашлыки. Лобода заняла позицию поп-короля. В итоге Крапивина прекратила с ней сотрудничество.

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