«Гулять по Милану»: Бузова в расшитой куртке с мехом и маскулинных ботинках вышла на променад

Ольга Бузова неожиданно для себя самой сорвалась в путешествие по Европе. Благо средства артистке позволяют.

больше по теме Акцент на женственность: Куркова вслед за Орбакайте выбрала струящееся платье из тюля с подчеркнутой талией На такие модели ранее рекомендовал обратить внимание Александр Васильев.

Певица улетела частным самолетом во Францию, прожив несколько дней в Париже в гостинице люкс-уровня прямо напротив Эйфелевой башни. А потом отправилась в Италию, выбрав Милан в качестве своей отпускной дислокации.

Ольга Бузова с удовольствием отправилась на променад, хорошенько утеплившись. Артистка примерила куртку с меховым воротником и вышивкой, которая сейчас очень актуальна.

Как отмечала стилист Лариса Тимиряева, мировые кутюрье в последнее время тяготеют к такой форме оформления нарядов. К примеру, дизайнеры Dolce & Gabbana активно используют цветочную вышивку.

Ольга Бузова также облачилась в модные маскулинные ботинки с толстой подошвой, облегающие брюки и уютный шарф.

«Гулять по Милану», — коротко подписала она кадр со своим променадом в личном блоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.