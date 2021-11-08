«Гулять по Милану»: Бузова в расшитой куртке с мехом и маскулинных ботинках вышла на променад

Ольга Бузова неожиданно для себя самой сорвалась в путешествие по Европе. Благо средства артистке позволяют.
Певица улетела частным самолетом во Францию, прожив несколько дней в Париже в гостинице люкс-уровня прямо напротив Эйфелевой башни. А потом отправилась в Италию, выбрав Милан в качестве своей отпускной дислокации.
Ольга Бузова с удовольствием отправилась на променад, хорошенько утеплившись. Артистка примерила куртку с меховым воротником и вышивкой, которая сейчас очень актуальна.
Как отмечала стилист Лариса Тимиряева, мировые кутюрье в последнее время тяготеют к такой форме оформления нарядов. К примеру, дизайнеры Dolce & Gabbana активно используют цветочную вышивку.
Ольга Бузова также облачилась в модные маскулинные ботинки с толстой подошвой, облегающие брюки и уютный шарф.
«Гулять по Милану», — коротко подписала она кадр со своим променадом в личном блоге.
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