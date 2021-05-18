«Прямо писк!»: Хромченко показала, как выглядит супермодная ткань с мерцающим эффектом

На «Модном приговоре» Первого канала «народный стилист» проекта подобрал для героини шоу аутфит, состоящий из черного платья, полусапожек в тон и жакета из гобеленовой ткани с мерцающим эффектом.

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Гостья программы певица Maruv раскритиковала представленный на подиуме наряд. По ее словам, ткань на жакете лучше бы смотрелась на кресле или диване. Однако ведущая передачи Эвелина Хромченко заметила, что «народный стилист», скорее всего, следит за трендами, ведь именно такие материалы сейчас в трендах.

«Человек знает, что разнообразные вышитые ткани, которыми как раз пользуются в мебельной индустрии, сейчас прямо действительно писк!» — заступилась Эвелина.

Однако она заметила, что комплект сам по себе не очень удачный и лучше его разобрать на отдельные вещи и не носить вместе. Ранее Хромченко рассказывала, что кроме гобелена, современные дизайнеры активно используют в своих моделях парчу, бархат, жаккард. Актуальны все блестящие материалы с эффектом роскоши.

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