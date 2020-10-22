«Какая блузка потрясающая!»: Стриженова впечатлила коллегу нарядом с ручной вышивкой

В стильном аутфите ведущая предстала перед камерой.

Екатерина Стриженова вслед Викой Цыгановой выбрала одежду с вышивкой. Напомним, певица отметилась в меховом пальто с характерным рисунком, заслужив похвалу стилиста Ларисы Тимиряевой.

Эксперт заметила, что яркие расшитые вещи характерны не только для людей, которые предпочитают русский стиль. Мировые кутюрье в последнее время тоже тяготеют к таким мотивам. К примеру, дизайнеры Dolce & Gabbana тоже любят буйство красок и активно используют цветочную вышивку.

Екатерина Стриженова выбрала для появления перед камерами в «Останкино» блузку с национальными мотивами, впечатлив обновкой свою коллегу. Видео этого эмоционального момента ведущая обнародовала в личном блоге.