Выглядит дорого: Андреева в бархатном жакете с сияющими звездами предстала в Мариинском театре

Ведущая Екатерина Андреева вслед за певицей Глюкозой решила провести майские каникулы в Санкт-Петербурге.

больше по теме Глюкоза в модном головном уборе и бомбере цвета еловой тени покаталась на катере с дочкой Певица отметилась с Верой в Санкт-Петербурге.

Напомним, знаменитая блондинка вместе с дочкой Верой насладилась прогулкой по Неве. А теледива решила отметиться в Мариинском театре на постановке «Турандот» в компании подруг.

Звезда предстала в театре в бархатном укороченном жакете черного цвета, флер шика которому придавала не только дорогая ткань, но и бисерная вышивка в виде мерцающих серебром звезд и сердец. В тон этому украшению брюнетка подобрала заколку и брюки.

Отметим, что бархат, наряду с парчой, жаккардом, гобеленом и шелком, является одним из самых актуальных материалов в этом сезоне. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая заметила, что тренд на ткани с оттенком шика появился не случайно. Женщины соскучились по светской жизни и хотят добавить в свою обыденную жизнь немного праздника. В такой одежде дамы практически всегда выглядят дорого и статусно.

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