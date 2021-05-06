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Выглядит дорого: Андреева в бархатном жакете с сияющими звездами предстала в Мариинском театре

Компанию известной телеведущей составили ее подруги.

Выглядит дорого: Андреева в бархатном жакете с сияющими звездами предстала в Мариинском театре
Екатерина Андреева. Фото: Global look press

Ведущая Екатерина Андреева вслед за певицей Глюкозой решила провести майские каникулы в Санкт-Петербурге.

Напомним, знаменитая блондинка вместе с дочкой Верой насладилась прогулкой по Неве. А теледива решила отметиться в Мариинском театре на постановке «Турандот» в компании подруг.

Екатерина Андреева с подругами.
Екатерина Андреева с подругами. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Звезда предстала в театре в бархатном укороченном жакете черного цвета, флер шика которому придавала не только дорогая ткань, но и бисерная вышивка в виде мерцающих серебром звезд и сердец. В тон этому украшению брюнетка подобрала заколку и брюки.

Екатерина Андреева.
Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Отметим, что бархат, наряду с парчой, жаккардом, гобеленом и шелком, является одним из самых актуальных материалов в этом сезоне. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая заметила, что тренд на ткани с оттенком шика появился не случайно. Женщины соскучились по светской жизни и хотят добавить в свою обыденную жизнь немного праздника. В такой одежде дамы практически всегда выглядят дорого и статусно.

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Екатерина Андреевамодный жакетМодный приговорЭвелина Хромченко