Ольга Рапунцель проигнорировала свадьбу беременной сестры Алены

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель в эту пятницу, третьего сентября, вышла замуж за отца своего будущего ребенка, бывшего стриптизера Илью Семина. Беременная Алена Рапунцель призналась, что она невероятно счастлива стать женой любимого человека и носить его фамилию.

Примечательно, что день бракосочетания своей сестры проигнорировала Ольга Рапунцель. Все предыдущие дни Ольга с мужем Дмитрием Дмитренко и дочками Василисой и Софией отдыхала в Сочи.

Но именно в пятницу утром семейство вернулось в Москву. Судя по всему, ранее планировалось, что Ольга Рапунцель будет присутствовать в ЗАГСе на торжественном бракосочетании беременной сестры, ну или, как минимум, вручит ей букет цветов после.

Однако накануне свадьбы сестры крупно поскандалили, выплеснув все на публику. Ольга Рапунцель уличила Алену в причастности травли ее семьи и дочерей в Сети и назвала сестру предательницей.

А в день бракосочетания старшая Рапунцель даже не поздравила младшую в микроблоге. Стоит напомнить, что находясь на проекте «Дом-2», сестры Рапунцель довольно часто выясняли отношения, но после всегда мирились.

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