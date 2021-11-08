«Это табу»: Аринбасарова — о главной трагедии в жизни Кончаловского, связанной с дочкой Машей

Актриса Наталья Аринбасарова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что никогда не спрашивала бывшего мужа режиссера Андрея Кончаловского о главной трагедии в его жизни – аварии с участием дочки Марии от актрисы Юлии Высоцкой.

«Андрон поздравлял меня с днем рождения. Цветы присылал. Мы особенно не общаемся сейчас. Он живет такой домашней жизнью. Один раз за все время к нам на дачу приезжал». Наталья Аринбасарова

Как отметила актриса, она никогда не заводила разговоров о дочери режиссера Маше.

«Я его никак не поддерживала, когда его дочка вместе с ним попала в аварию. Вообще – это табу. Мы никогда и ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить», — сказала Аринбасарова.

Напомним, что в 2013 году Кончаловский, который был за рулем, с дочкой угодил в автомобильную аварию во Франции. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Наследница режиссера не была пристегнута. Известно, что Маша долгое время была в коме. Она так до конца и не восстановилась. Для Кончаловского та авария – больная тема.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале