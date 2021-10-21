«Мне с ним было не о чем советоваться»: Кончаловский разместил кадр с маленьким Михалковым

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram разместил уникальный кадр со своим братом и коллегой режиссером Никитой Михалковым, которому исполнилось 76 лет. На снимке можно увидеть совсем еще маленьких двух будущих выдающихся личностей в мире киноискусства.
Как отметил Андрей Кончаловский, он долгое время смотрел на брата с позиции брутальной силы. Михалков для него был оруженосцем, который все время смотрит в рот. Затем, как выразился Кончаловский, мальчик снял кино. Он признался, что в нем все равно еще долго жила снисходительность старшего брата.
«Долгое время мне с ним было не о чем советоваться: я был уверен, что все знаю лучше него. После «Неоконченной пьесы для механического пианино» и в особенности после «Урги» я понял, что из Никиты вырос настоящий мастер».
Напомним, что Андрей Кончаловский на восемь лет старше своего младшего родственника. За свою жизнь два брата сняли огромное количество картин, ставших настоящей классикой советского и российского кинематографа.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.