«Мне с ним было не о чем советоваться»: Кончаловский разместил кадр с маленьким Михалковым

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram разместил уникальный кадр со своим братом и коллегой режиссером Никитой Михалковым, которому исполнилось 76 лет. На снимке можно увидеть совсем еще маленьких двух будущих выдающихся личностей в мире киноискусства.

Как отметил Андрей Кончаловский, он долгое время смотрел на брата с позиции брутальной силы. Михалков для него был оруженосцем, который все время смотрит в рот. Затем, как выразился Кончаловский, мальчик снял кино. Он признался, что в нем все равно еще долго жила снисходительность старшего брата.

«Долгое время мне с ним было не о чем советоваться: я был уверен, что все знаю лучше него. После «Неоконченной пьесы для механического пианино» и в особенности после «Урги» я понял, что из Никиты вырос настоящий мастер». Андрей Кончаловский

Напомним, что Андрей Кончаловский на восемь лет старше своего младшего родственника. За свою жизнь два брата сняли огромное количество картин, ставших настоящей классикой советского и российского кинематографа.

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