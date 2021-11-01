«Дверь открывать ему не хотела»: Кончаловский рассказал о конфликте Серебрякова с женой

Режиссер Егор Кончаловский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о конфликте в семье актера Алексея Серебрякова.
«Я Лешу Серебрякова не раз снимал в кино. И он у меня в таких разных видах был. Один раз он у меня вообще играл кавказца. Его жена не узнала. Он в гриме пришел домой, и она дверь открывать ему не хотела. Реально не хотела открывать».
Как отметил Кончаловский, когда он сам снимает очки, то может затеряться среди гастарбайтеров.
«Я вообще на папу похож. Один раз я снимал кино в Казахстане. Было задействовано много военной техники. И командующий сухопутными войсками Казахстана прислал ко мне полковника с бараньей головой в знак уважения. А я без очков и небритый. И он говорит: «Слышь, чабан, позови мне Кончаловского». Я говорю ему: «Да я это!» Долго не хотел баранью голову отдавать», — заявил Кончаловский.
Напомним, что Алексей Серебряков с женой Марией вместе с девяностых годов. У них нет общих детей. Семья проживает в Канаде.
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