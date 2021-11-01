«Дверь открывать ему не хотела»: Кончаловский рассказал о конфликте Серебрякова с женой

По словам режиссера, он не раз снимал актера в своих фильмах.

Режиссер Егор Кончаловский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о конфликте в семье актера Алексея Серебрякова.

«Я Лешу Серебрякова не раз снимал в кино. И он у меня в таких разных видах был. Один раз он у меня вообще играл кавказца. Его жена не узнала. Он в гриме пришел домой, и она дверь открывать ему не хотела. Реально не хотела открывать». Егор Кончаловский

Как отметил Кончаловский, когда он сам снимает очки, то может затеряться среди гастарбайтеров.

«Я вообще на папу похож. Один раз я снимал кино в Казахстане. Было задействовано много военной техники. И командующий сухопутными войсками Казахстана прислал ко мне полковника с бараньей головой в знак уважения. А я без очков и небритый. И он говорит: «Слышь, чабан, позови мне Кончаловского». Я говорю ему: «Да я это!» Долго не хотел баранью голову отдавать», — заявил Кончаловский.

Напомним, что Алексей Серебряков с женой Марией вместе с девяностых годов. У них нет общих детей. Семья проживает в Канаде.

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