«Больно такое читать»: Кончаловский высказался о семье, задев Толкалину

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина были вместе несколько лет. Звезда кино подарила ему дочь Машу, но до официальной регистрации брака дело так и не дошло. В 2019-м Кончаловский тайно женился на юристе Марии Леоновой, с которой воспитывает четырехлетнего сына Тимура. В своем Instagram он поделился совместным снимком с отдыха.

«Семья стала для меня очень важной частью моей жизни, раньше было иначе», — написал Кончаловский.

Фанаты отреагировали на публику, отметив, что Толкалиной такие слова придутся не по душе.

«Повезло второй семье! Точнее даже жене. Первой, наверное, это больно читать. Почему-то Любу жалко… Получается, с ней семья была не важна. Это здорово. Но ваши девочки, Люба и дочь Маша, тоже часть вашей семьи, Любе, наверное, больно такое читать», — писали пользователи Сети.

Напомним, Кончаловский и Толкалина познакомились в 1996 году, когда актрисе было всего 18. В 2017-м они объявили о том, что больше не пара.

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