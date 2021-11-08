«Она очень выросла за эти годы из простой девочки»: Аринбасарова высказалась о Высоцкой

Как отметила актриса, именно нынешняя жена позаботится о пожилом режиссере.

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о нынешней жене режиссера Андрея Кончаловского своей коллеге Юлии Высоцкой.

«Юля такая кулинарка вообще. Она так много умеет всего готовить. Молодец. Я очень рада за Андрея Сергеевича, что у него такая супруга, которая о нем позаботится. Все-таки у него такой возраст солидный. Вот. Поухаживает за ним». Наталья Аринбасарова

Как отметила Аринбасарова, она очень уважает Высоцкую.

«Она очень выросла за эти годы из простой девочки. Стала удивительной женщиной. Многое умеет, успевает все. Актриса замечательная. Мне нравятся ее роли», — заявила Наталья Аринбасарова.

Напомним, что Юлия Высоцкая – пятая жена Андрея Кончаловского. В браке они с 1998 года. Она на 36 лет младше 84-летнего режиссера.

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