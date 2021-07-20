Бывшая жена Андрона Кончаловского: «Я бы как Юля Высоцкая не смогла! Выйти за старика, зачем?»

Наталья Аринбасарова считает неприемлемым для себя подобный мезальянс, в котором муж почти на сорок лет старше жены.

Актриса Наталья Аринбасарова была второй женой режиссера Андрона Кончаловского. Их роман завязался на съемках фильма «Первый учитель». Вот только родители Аринбасаровой ее выбор не одобрили. Они не знали ни кто такие Михалковы, ни Кончаловские.

Наталья Аринбасарова какое-то время даже не общалась со своей родней. Отношения потеплели, когда у пары родился сын Егор.

Но брак Аринбасаровой и Кончаловского продержался недолго. Когда фильм Андрона Кончаловского «История Аси Клячиной» положили на полку, Наталья Аринбасарова сама предложила мужу развестись, чтобы он мог жениться на француженке и уехать из Советского Союза.

После той женитьбы последовала еще одна. И только потом Андрон Кончаловский встретил свою нынешнюю жену Юлию Высоцкую, которая моложе него на 36 лет.

«Я бы, как Юля Высоцкая, не смогла! Выйти за старика, зачем?! В молодости сам Андрон мне показал одну женщину, у которой муж был на 25 лет старше. И она все время изменяла, хотя его не оставляла, продолжала о нем заботиться», — высказалась Наталья Аринбасарова.

Тогда она с мужем соглашалась, считая, что женщина, которая выходит замуж за пожилого человека, сама рискует быстро состариться рядом с ним. Теперь же Наталья Аринбасарова понимает, что Юлия Высоцкая этот стереотип разрушила.

«Радуюсь, что рядом с Андроном уже четверть века есть Юля. Она его обожает. Он сделал ее, шикарные роли до сих пор дает. А Андрон успокоился», — поделилась Наталья Аринбасарова в беседе с «Экспресс-газетой».

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