«Аня, жги»: Семенович в купальнике на шнуровке потрясла «гром-бедрами» перед камерой

Анна Семенович отдыхает в Египте. В своем инстаграм звезда с удовольствием делится с фанатами моментами отдыха, не забывая публиковать фото в бикини. На этот раз она позировала в ярком купальнике на шнуровке. Экс-солистка «Блестящих», известная своим пышным бюстом, по мнению фолловеров, обладает не менее соблазнительными бедрами.

«Красотка! Классно выглядишь! Как всегда прекрасна! Аня, жги», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Семенович исполнился 41 год. Ранее артистка заявляла, что готова стать матерью в любой момент. О будущем она позаботилась заранее, заморозив яйцеклетки.

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