«Чувствую, что горячо»: Николай Басков от волнения описался на сцене

Путь к славе «золотого голоса России» не всегда был простым и усыпан цветами. Он признался, что оказался в конфузной ситуации.

Николай Басков является известным артистом. В свое время он был солистом Новосибирского театра оперы и балета. Лишь потом «натуральный блондин» начал выступать со своими хитами «Шарманка» и «Мгновенье». Теперь певец постоянно соперничает с Филиппом Киркоровым, но при этом они дружат.

Максим Галкин запустил новое шоу «Блеф» на платформе Premier. Героями его первого выпуска стали Басков и Александр Ревва. Им пришлось сыграть в игру, где каждый рассказывает историю, а потом угадывают, правду ли сказал оппонент.

Александр вспомнил, как боялся выступать на сцене. Однажды он упал в обморок, после чего артист перестал бояться сцены. После этого Басков вспомнил свою историю.

Он рассказал, что учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, и там был такой предмет, как оперное искусство. На тот момент Николаю было 18 лет. Тогда ему довелось дебютировать в спектакле «Евгений Онегин» в образе Ленского.

«Я выбегаю на сцену. Волнение было страшное. Я пою свою арию: „Мадам, я на себя взял смелость…“ Волнение было ужасное… Помню: пауза, я взял дыхание и… обоссался. Я так волновался. Я чувствую, что горячо. Там старинный костюм, парик, все такое… Помню это волнение. После этого все! Как будто сцена меня приняла», — без стеснения поделился Басков.

В конце шоу певец также показал поднос из чистого золота, который ему подарила испанская дива Монсеррат Кабалье. На подносе есть гравировка и ее автограф.

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