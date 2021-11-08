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«Матушка Кристина»: Асмус в наряде монахини сделала честное признание

Снимком актриса поделилась в своем инстаграм.

«Матушка Кристина»: Асмус в наряде монахини сделала честное признание
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус задействована в новом проекте, где играет монахиню. Для роли, по словам актрисы, ей сделали зеленые глаза и приглушили цвет зубов. Снимком со съемочной площадки она поделилась в своем инстаграм.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

«Как вам матушка Кристина? Я уже говорила, что в новом проекте я играю монахиню. Очень кайфую от образа. Проект называется «Добро», режиссер Алексей Китайцев. После того, как он сказал, что предлагает мне сыграть монахиню, меня уже мало интересовало насколько роль большая, что там у нее происходит, как раздвинуть графики и платят ли вообще за это», — написала Асмус.

Напомним, актриса воспитывает дочь Настю от Гарика Харламова, с которым развелась в прошлом году.

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