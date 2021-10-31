Паренек-мотоциклист: что известно о новом бойфренде Кристины Асмус

У молодого человека есть дети, и даже не ясно, развелся он или все еще женат.

А вы точно продюсер?

В июне 2020 года Кристина Асмус и Гарик Харламов оформили развод. Шоумен вскоре нашел себе новую пассию — визуально копию бывшей жены, актрису Катерину Ковальчук. Кристина тоже скучать не стала. Почти сразу же после развода мама 7-летней Насти Харламовой начала выкладывать в соцсетях откровенные фото, всячески намекая, что она тоже погрузилась в новые отношения.

— Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке, — откровенничала Асмус. — Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Милошем Биковичем, Александром Петровым, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения, и не один год уже (выходит, начались они еще до развода?). Но пресса ни разу не выиграла в угадайку.

Игры в угадайку закончились, когда 33-летняя Кристина разместила в сториз Инстаграма видео с кавалером. В коротком ролике она едет в качестве пассажирки на мотоцикле, нежно и совсем не по-пассажирски обхватив спину некоего мужчины в серой кофте и черной кепке. Подписчики актрисы бросились выяснять, что же это за счастливчик.

Через пару месяцев интернет-следствие дало результаты: основным подозреваемым стал 37-летний Борис Кокин, исполнительный продюсер сериалов «След», «Последний мент», «Сидя дома» и других. У него в теперь уже закрытом Инстаграме есть фотографии на мотоцикле, да и другие приметы (кепка, кофта), выражаясь языком милых сердцу Бориса криминальных сериалов, совпадают.

«Мои близкие с ним давно знакомы»

Давление аудитории вынудило Кристину выдать еще один пост в Инстаграме — оказалось, она уже познакомила любимого мужчину с родителями.

— «Найди себе мужика!» — все чаще «умные» люди пишут мне в Инстаграм, — возмутилась актриса. — Во-первых, с чего это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это не значит, что ее нет. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной…

Конечно, можно говорить, что это все домыслы. Борис — человек вроде бы женатый, воспитывает сына и дочь. Но, во-первых, семейный статус мог поменяться: последние его фото в обнимку с брюнеткой по имени Анна датированы аж 2018 годом, а подробностями семейной жизни Кокин с подписчиками предпочитает не делиться.

Во-вторых, слишком уж похож Кокин на того самого мачо на мотоцикле из видео Кристины. В-третьих, мы нашли в числе пятисот подписок Асмус в Инстаграме страничку Кокина: а ведь они не пересекались ни в одном проекте! Откуда такая честь?

Да и вообще, в свое время именно так же по фрагментам совместных фотографий подписчики вычислили и «склеили» находящихся друг с другом на отдыхе Харламова и Ковальчук, которые позже объявили себя парой. Так зачем скрывать очевидное?

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