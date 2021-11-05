«Я никак к этому не отношусь»: Борис Кокин не стал отрицать возможный роман с Кристиной Асмус

В то же время продюсер сериала «След» и не подтвердил, что они с актрисой встречаются.

Продюсер сериала «След» Борис Кокин не стал отрицать свой возможный роман с актрисой Кристиной Асмус. В то же время он и не подтвердил, что они вместе, оставив фанатов гадать об этих странных отношениях.

«Да, я видел, что пишут про роман между мной и Кристиной, я никак к этому не отношусь. Да, я знаком с Асмус, но не хочу ничего комментировать». Борис Кокин

Ранее Кристина Асмус заявила, что у нее после развода с юмористом Гариком Харламовым появился любимый молодой человек. Пользователи считают, что это как раз Борис Кокин, который официально женат на другой.

Заметим, что летом Асмус выкладывала видео, на котором она едет с парнем на байке. У мотоциклиста можно был разглядеть красивую толстовку с оригинальным швом на рукаве. При этом именно в такой толстовке часто фотографируется продюсер сериала «След», сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.