«Маленький, толстенький мужик»: Лолита Милявская нелестно отозвалась о бывшем муже Александре Цекало

Певица и телеведущая Лолита Милявская вспомнила об одном из своих супругов, продюсере Александре Цекало.

Лолита Милявская в паре с Вадимом Такменевым стала ведущей второго сезона проекта «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ.

Шоу стартовало в это воскресенье, седьмого ноября.

Презентуя одну из участниц проекта, популярную в конце 80-х годов певицу Анастасию, Лолита Милявская вдруг вспомнила о своем бывшем супруге Александре Цекало, с которым ее связывало и творчество.

Вместе они создали вокальный тандем – кабаре-дуэт «Академия».

«Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький, толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут», — рассказала Лолита со сцены «Суперстар. Возвращение».

Напомним, брак Лолиты Милявской и Александра Цекало продлился двенадцать лет. Супруги развелись в 2000 году и с тех пор не общаются. Причиной разрыва с мужем Лолита Милявская называла их творческое соперничество и сложный характер Цекало.

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