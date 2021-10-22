Звезды 90-х и Лолита с сумкой «челнока»: что покажут во втором сезоне шоу «Суперстар! Возвращение»

C 7 ноября на НТВ стартует шоу «Суперстар! Возвращение». Новый сезон приготовил новые вызовы не только для участников, но и для жюри. Первым придется бороться за победу по обновленным правилам, а вторым – выгонять участников, которые стараются недостаточно сильно.

Пожалуй, это основное изменение в правилах шоу. Если раньше артисты просто получали баллы и шли к финальному испытанию, то теперь будет игра на выбывание.

Teleprogramma.pro узнала, какие еще сюрпризы приготовили участникам создатели шоу.

Ведущими нового сезона снова станут Лолита и Вадим Такменев. На онлайн-презентации они рассказали, кто поборется за победу на этот раз.

Участников будет десять. Все они были популярны в 90-х и нулевых, собирали стадионы на своих концертах, а еще без них не обходилось ни одно культурное событие.

Сейчас волна популярности схлынула, но это вовсе не значит, что артисты сидят без дела. Каждый по-прежнему занимается любимой работой.

Участники нового сезона «Суперстар! Возвращение»:

Виктор Салтыков,

Алена Апина,

Юлиан,

Вика Цыганова,

Юрий Титов,

Наталья Власова,

Авраам Руссо,

Анастасия,

Шура,

Любаша.

Кстати, Юлиан и Анастасия – бывшие муж и жена, но их нисколько не смущает перспектива выступления на одной сцене.

«Мы уже не бывшие муж и жена, а лучшие друзья», — шутит Анастасия.

Участники будут выступать в семи жанрах, исполнять им придется песни, которые выберут для них продюсеры.

«Судей выбирали по отдельным критериям, каждый представляет свой психотип и отвечает за свое направление. У нас будет фантастическая Лера Кудрявцева, которая знает все звездные секреты. Горячая как огонь Маша Распутина, интеллигентный и знакомый со многими представителями той школы, Стас Пьеха и подкованный в любом вопросе Сергей Соседов», — делится генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

За каждое выступление исполнитель будет получать от члена жюри баллы: минимум – 0, максимум — 2. Потом очки суммируются и тот, у кого меньшее количество баллов на счету, вылетает из проекта.

Если же претендента на вылет сразу два, то спорную ситуацию придется решать членам жюри.

Организаторы уверены, что соревнование навылет добавит шоу остроты и эмоций. Ведь теперь участникам придется бороться не только за звание суперстара, но и за право дойти до финала.

Но не только участникам придется трудиться на максимуме возможностей. Быть среди членов жюри вряд ли проще.

«Это вербальное насилие. Во-первых песни на сцене — это же композиции, с которыми связана наша юность. Первые дискотеки, первые поцелуи. Мы их знаем с детства. Во-вторых, сами участники. Многих я знаю лично. Кто-то с матерью переплетен, с кем-то я ездил в туры по Германии, с кем-то жил на гастролях в одной комнате. Мне очень сложно судить», — откровенничает Стас Пьеха.

Лера Кудрявцева с ним согласна – задача не из простых.

«Всегда боялась судить друзей. Но понимаю, что у каждого своя работа, раз я оказалась в этом кресле, то нужно быть объективной. Хочется каждому, кого я знаю, поставить на единичку больше. Но я понимаю, что и следующего я тоже знаю, а следующий тоже мой друг. Так что я оцениваю по справедливости», — признается Кудрявцева.

А чтобы не возникало подозрений, что жюри действуют по чьей-то указке, Сергей Соседов продемонстрировал, что в ушах нет наушников, и заверил, что слова критики не пишутся заранее. Все рождается в процессе.

«Никаких наушников на нас нет, никого мы не тянем. Каждый судит как он понимает и чувствует, исходя из представлений о музыке, своего вкуса. Мы спорим, но стараемся уважительно относиться друг к другу», — отметил Сергей Соседов.

Кстати, Лолиту тоже спросили, не хотела бы она оказаться среди жюри или побороться за звание суперстар?

Постройневшая певица честно призналась, что ее роль в проекте самая завидная.

«Участницей? Нет, увольте. Надо засунуть в очень далекое место все свои амбиции. Вспомнить что ты тактичный и интеллигентный человек и не реагировать на критику жюри. А она, как вы понимаете, совсем не мед. В жюри тоже не хочу. Ну зачем мне в мои 58 лет наживать себе врагов? Я их уже нажила», — рассмеялась певица.

Что же, шоу обещает быть зажигательным. Как вы думаете, чьи шансы на победу выше?

«Суперстар! Возвращение» на НТВ с 7 ноября в 20.10

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале