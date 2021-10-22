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Звезды 90-х и Лолита с сумкой «челнока»: что покажут во втором сезоне шоу «Суперстар! Возвращение»

За победу сразятся Виктор Салтыков, Алена Апина, Юлиан, Вика Цыганова, Юрий Титов, Наталья Власова, Авраам Руссо, Анастасия, Шура и Любаша.

Звезды 90-х и Лолита с сумкой «челнока»: что покажут во втором сезоне шоу «Суперстар! Возвращение»
Звезды 90-х и Лолита с сумкой «челнока»: Чего ждать во втором сезоне шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр с видео

C 7 ноября на НТВ стартует шоу «Суперстар! Возвращение». Новый сезон приготовил новые вызовы не только для участников, но и для жюри. Первым придется бороться за победу по обновленным правилам, а вторым – выгонять участников, которые стараются недостаточно сильно.

Пожалуй, это основное изменение в правилах шоу. Если раньше артисты просто получали баллы и шли к финальному испытанию, то теперь будет игра на выбывание.

Teleprogramma.pro узнала, какие еще сюрпризы приготовили участникам создатели шоу.

Ведущими нового сезона снова станут Лолита и Вадим Такменев. На онлайн-презентации они рассказали, кто поборется за победу на этот раз.

Участников будет десять. Все они были популярны в 90-х и нулевых, собирали стадионы на своих концертах, а еще без них не обходилось ни одно культурное событие.

«Суперстар! Возвращение»
«Суперстар! Возвращение».
Фото: кадр с видео

Сейчас волна популярности схлынула, но это вовсе не значит, что артисты сидят без дела. Каждый по-прежнему занимается любимой работой.

Участники нового сезона «Суперстар! Возвращение»:

  • Виктор Салтыков,
  • Алена Апина,
  • Юлиан,
  • Вика Цыганова,
  • Юрий Титов,
  • Наталья Власова,
  • Авраам Руссо,
  • Анастасия,
  • Шура,
  • Любаша.

Кстати, Юлиан и Анастасия – бывшие муж и жена, но их нисколько не смущает перспектива выступления на одной сцене.

«Мы уже не бывшие муж и жена, а лучшие друзья», — шутит Анастасия.

«Суперстар! Возвращение»
Сцена проекта «Суперстар! Возвращение».
Фото: кадр с эфира

Участники будут выступать в семи жанрах, исполнять им придется песни, которые выберут для них продюсеры.

«Судей выбирали по отдельным критериям, каждый представляет свой психотип и отвечает за свое направление. У нас будет фантастическая Лера Кудрявцева, которая знает все звездные секреты. Горячая как огонь Маша Распутина, интеллигентный и знакомый со многими представителями той школы, Стас Пьеха и подкованный в любом вопросе Сергей Соседов», — делится генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

За каждое выступление исполнитель будет получать от члена жюри баллы: минимум – 0, максимум — 2. Потом очки суммируются и тот, у кого меньшее количество баллов на счету, вылетает из проекта.

Члены жюри
Члены жюри.
Фото: кадр с видео

Если же претендента на вылет сразу два, то спорную ситуацию придется решать членам жюри.

Организаторы уверены, что соревнование навылет добавит шоу остроты и эмоций. Ведь теперь участникам придется бороться не только за звание суперстара, но и за право дойти до финала.

Но не только участникам придется трудиться на максимуме возможностей. Быть среди членов жюри вряд ли проще.

«Это вербальное насилие. Во-первых песни на сцене — это же композиции, с которыми связана наша юность. Первые дискотеки, первые поцелуи. Мы их знаем с детства.

Во-вторых, сами участники. Многих я знаю лично. Кто-то с матерью переплетен, с кем-то я ездил в туры по Германии, с кем-то жил на гастролях в одной комнате. Мне очень сложно судить», — откровенничает Стас Пьеха.

Стас Пьеха
Стас Пьеха.
Фото: кадр с видео

Лера Кудрявцева с ним согласна – задача не из простых.

«Всегда боялась судить друзей. Но понимаю, что у каждого своя работа, раз я оказалась в этом кресле, то нужно быть объективной.

Хочется каждому, кого я знаю, поставить на единичку больше. Но я понимаю, что и следующего я тоже знаю, а следующий тоже мой друг.

Так что я оцениваю по справедливости», — признается Кудрявцева.

А чтобы не возникало подозрений, что жюри действуют по чьей-то указке, Сергей Соседов продемонстрировал, что в ушах нет наушников, и заверил, что слова критики не пишутся заранее. Все рождается в процессе.

«Никаких наушников на нас нет, никого мы не тянем. Каждый судит как он понимает и чувствует, исходя из представлений о музыке, своего вкуса.

Мы спорим, но стараемся уважительно относиться друг к другу», — отметил Сергей Соседов.

Кстати, Лолиту тоже спросили, не хотела бы она оказаться среди жюри или побороться за звание суперстар?

Презентация «Суперстар! Возвращение».
Презентация «Суперстар! Возвращение».
Фото: Кадр с видео

Постройневшая певица честно призналась, что ее роль в проекте самая завидная.

«Участницей? Нет, увольте. Надо засунуть в очень далекое место все свои амбиции. Вспомнить что ты тактичный и интеллигентный человек и не реагировать на критику жюри. А она, как вы понимаете, совсем не мед.

В жюри тоже не хочу. Ну зачем мне в мои 58 лет наживать себе врагов? Я их уже нажила», — рассмеялась певица.

Что же, шоу обещает быть зажигательным. Как вы думаете,  чьи шансы на победу выше?

«Суперстар! Возвращение» на НТВ с 7 ноября в 20.10

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Алена АпинаВиктор СалтыковЛера КудрявцеваЛолитаМаша РаспутинаНТВСергей СоседовСтас Пьеха