Личная жизнь Александра Цекало: четыре брака и три развода

22 марта – праздник у известного артиста, шоумена и продюсера Александра Цекало: ему исполняется 59 лет.

Зрители хорошо знают Александра – он прославился еще в 80-х как участник необычного дуэта «Кабаре-дуэт «Академия»: вместе с Лолитой Милявской они выступали с яркими номерами, пользуясь несомненным успехом.

Удачно складывалась у Александра Цекало и карьера ведущего – он запомнился по программам «Доброе утро, страна!», «Минута славы», «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница» и другим.

А что известно поклонникам о личной жизни яркого артиста?

Алена Шиферман – первый блин комом

Первой женой Александра Цекало стала солистка квартета «Шляпа» — так называлось первое детище шоумена, которое он организовал еще в 1979 году. Алена Шиферман, получив официальный статус жены, убедила Сашу поступить в эстрадно-цирковое училище.

Скоро судьба привела их в Одессу – здесь у Александра появилась работа в филармонии и скромное жилье. Но вскоре брак распался. На сцену вышла «разлучница». Ее звали Лолита Милявская.

Лолита Милявская – вместе покоряли Москву

В те годы Лолита тоже была несвободна. Однако это не стало помехой для романтических отношений с Цекало. Мало того – скоро они втроем (Лолита, ее муж и Цекало) отправились в Москву – они мечтали покорить столицу своим талантом.

Тогда и был создан кабаре-дуэт «Академия». Некоторое время влюбленные скрывали свои близкие отношения, но в мире шоу-бизнеса невозможно долго хранить секреты. Фактически их семейная жизнь длилась 12 лет, хотя официально они зарегистрировали брак только за год до расставания.

В 2000-м распалась «Академия», распался и брак. У Лолиты осталась дочь Ева. А рядом с Александром стали то и дело появляться новые красотки – обаятельный шоумен менял их так же часто, как создавал новые проекты.

Виктория Галушка – подарила ему двоих детей

Впрочем, одной девушке удалось задержаться надолго. Родная сестра Веры Брежневой, Виктория Галушка, стала женой Александра. Они познакомились еще в 2007 году, на показе мод, – медсестра по образованию, Вика с юности проявляла интерес к миру моды и шоу-бизнеса, полученная профессия не привлекала девушку. В этом браке родились дочь и сын – Александра и Михаил.

Казалось, успешный продюсер наконец остепенился. Поговаривали даже о новой беременности Виктории…

Дарина Эрвин — восточная красота победила

Но в конце 2018 года Цекало оказался в центре скандала: в одном из ресторанов в центре столицы его запечатлели вместе с эффектной брюнеткой. Пара, не стесняясь, обнималась и целовалась. Вскоре стало известно и имя девушки – ее звали Дарина Эрвин (настоящая фамилия — Сапарова). Она оказалась художницей, моделью и актрисой, родившейся в Казахстане. Яркая восточная красота девушки, похоже, вскружила голову Цекало.

На все обвинения он твердо ответил: Дарина – не любовница, а невеста, с Викторией он давно уже развелся, так что говорить об измене нелепо.

И шоумен вскоре подтвердил свои слова делом: год назад он женился на Дарине. Возлюбленная моложе Александра на 30 лет, но когда разница в возрасте мешала настоящей любви?

Мы поздравляем Александра Цекало с днем рождения и желаем счастья, любви, здоровья и новых успехов в профессиональной сфере!