«Ощущение, что я говорю с бабкой»: Лолита отчитала Сергея Соседова за критику на шоу «Суперстар»

На телеканале НТВ вышла четвертая программа нового сезона шоу «Суперстар. Возвращение». На этот раз не обошлось без громкого скандала. Ведущей проекта певице Лолите пришлось урезонивать музыкального критика, сидящего в жюри Сергея Соседова.

Тот остался недоволен выступлением экс-солистки группы «Комбинация» Татьяны Ивановой. Певица исполнила песню Алексеева «Как ты там», посвятив свой номер памяти ушедших из жизни отца и брата. Все члены жюри, кроме Сергея Соседова, высоко оценили выступление Татьяны Ивановой.

«В исполнении не было драматургии, — набросился музыкальный критик на певицу. — Как начала – мрачно со слезой, так и закончила. Не повысила градус страдания. Голос в конце должен был сорваться или, наоборот, уйти в тишину, в шепот».

Эти слова задели не столько Татьяну Иванову, сколько Лолиту Милявскую. Та моментально завелась и обвинила Соседова во вкусовщине.

«Будем считать, что я тебя не слышала, — прикрикнула Лолита на Соседова. — Это вкусовщина. И обрати внимание, что твои коллеги собираются тебе парировать».

Критик признал, что судит очень строго и предъявляет к участникам шоу завышенные требования. Но если музыканты не понимают, о чем он им говорит, то это их проблемы, считает Соседов.