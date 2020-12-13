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«Ощущение, что я говорю с бабкой»: Лолита отчитала Сергея Соседова за критику на шоу «Суперстар»

Певица поскандалила с членом жюри проекта телеканала НТВ.

«Ощущение, что я говорю с бабкой»: Лолита отчитала Сергея Соседова за критику на шоу «Суперстар»
Певица Лолита. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

На телеканале НТВ вышла четвертая программа нового сезона шоу «Суперстар. Возвращение». На этот раз не обошлось без громкого скандала. Ведущей проекта певице Лолите пришлось урезонивать музыкального критика, сидящего в жюри Сергея Соседова.

Тот остался недоволен выступлением экс-солистки группы «Комбинация» Татьяны Ивановой. Певица исполнила песню Алексеева «Как ты там», посвятив свой номер памяти ушедших из жизни отца и брата. Все члены жюри, кроме Сергея Соседова, высоко оценили выступление Татьяны Ивановой.

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова посвятила выступление памяти отца и брата. Фото: кадр шоу «Суперстар. Возвращение» канала НТВ

«В исполнении не было драматургии, — набросился музыкальный критик на певицу. — Как начала – мрачно со слезой, так и закончила. Не повысила градус страдания. Голос в конце должен был сорваться или, наоборот, уйти в тишину, в шепот».

Эти слова задели не столько Татьяну Иванову, сколько Лолиту Милявскую. Та моментально завелась и обвинила Соседова во вкусовщине.

Сергей Соседов
Сергей Соседов раскритиковал выступление Татьяны Ивановой. Фото: кадр шоу «Суперстар. Возвращение» канала НТВ

«Будем считать, что я тебя не слышала, — прикрикнула Лолита на Соседова. — Это вкусовщина. И обрати внимание, что твои коллеги собираются тебе парировать».

Критик признал, что судит очень строго и предъявляет к участникам шоу завышенные требования. Но если музыканты не понимают, о чем он им говорит, то это их проблемы, считает Соседов.

«Я боюсь, ты не в тренде! Не понимаешь тенденций в современной музыке. Она ничуть не умаляет драматизм. Сережа, мне 57 лет, а я тебя слушаю, и у меня ощущении, что я говорю с бабкой, которой 180», — поставила Лолита на место Сергея Соседова.

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Тэги

google новостизвездный скандалЛолита МилявскаяСергей СоседовТатьяна ИвановаШоу "Суперстар. Возвращение"