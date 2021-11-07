«32 года назад!»: Наташа Королева показала на архивном фото, какой приехала покорять Москву

Наташа Королева решила пуститься в воспоминания и заговорить о своих первых шагах к популярности. Дело в том, что для 48-летней певицы 7 ноября – не случайный день.

«Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года поезд Киев-Москва привез меня в Москву, 32 года назад, как миг! Так что для меня 7 ноября — моя личная знаковая дата!» — написала она в личном блоге, опубликовав снимок тех времен.

Отметим, что уже через год – в 1990-м она станет суперзвездой отечественной сцены, исполнив хит «Желтые тюльпаны». Песню специально для нее написал Игорь Николаев, на тот момент будущий муж, а сейчас бывший. Композитор отберет Наташу Королеву на прослушиваниях для своего нового вокального проекта, а потом влюбится в нее. Их брак официально просуществует с 1992 года по 2001-й.

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