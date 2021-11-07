«Мы ее сами сажали»: Галкин похвастался плодоносящей земляникой в саду возле своего замка

Максим Галкин показал своим поклонникам неожиданный урожай, который обнаружил в собственном саду возле замка в деревне Грязь. Артист обнаружил ягодки на плодоножках земляники и даже цветочки.

«А мы нашли землянику у нас! Главное еще не дозрела! Ну, то есть мы ее сами сажали, но до сих пор чтобы… Она еще цветет», — удивился юморист.

Отметим, что сад Максима Галкина и Аллы Пугачевой — большая гордость обоих артистов. Немало деревьев, кустарников и цветов они посадили сами. К примеру, саженцы спиреи Примадонна увидела на Истре и лично вкопала их возле дома.

Кроме спиреи, в саду звезд растут: шиповник, рододендрон, азалия (розовая и красная), вейгела, стефанандра надрезаннолистная, сирень, яблоня, боярышник, каштан и другие растения.

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