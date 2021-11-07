В терракотовой шубе и с красными волосами: Ургант запечатлел «американскую» дочь на прогулке

Эрику Иван Ургант воспитывает с 5 лет и считает практически родной.

Иван Ургант свою 21-летнюю падчерицу Эрику, которая живет в Нью-Йорке, всегда называет исключительно дочкой. Ведущий искренне ее любит, ровно с тех пор, как познакомился с ней – с ее 5 лет, не разделяя детей на кровных и жены Натальи Кикнадзе.

В личном блоге ведущий поделился фотографией Эрики с прогулки, на которую она утеплилась в терракотовую шубу с пышным меховым воротником и манжетами. Привлекали к себе внимание и волосы дочки Ивана Урганта красного цвета.

Рулевой проекта «Иван Ургант» на Первом канале объяснил почитателям, что Эрика всю жизнь любила красный цвет. И не потеряла эту привязанность до сих пор.

«Вы так любите свою падчерицу, это очень мило», «Девчонка — огненная лиса у пожарных кранов. Папа, зажигай!», «Огромная любовь принимает все. И никого не боится», — прокомментировали снимок фолловеры Ивана Урганта.

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