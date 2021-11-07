Укутал малыша тепло: Безруков вышел на променад по Москве с младшим сыночком в голубой шапочке

Сергей Безруков и его жена Анна Матисон – счастливые многодетные родители. Они воспитывают пятилетнюю дочку Машеньку, двухгодовалого Степу и кроху-Васеньку. Малыш появился на свет 24 июля.

Тем не менее, звездная пара решила, что маленького котенка в их семье явно не хватает. Теперь, кроме собаки Полли, у них есть вислоухая шотландка Холли. Ранее мы писали о ней. Животное родители купили Маше, которая давно мечтала именно о котенке.

Ну а пока у старших появилось новое занятие, Сергей Безруков отправился на прогулку по Москве с младшим ребенком Васенькой. Заботливый папа уютно укутал его, не забыв надеть теплую голубую шапочку и расположил малыша в колясочке. Пока родитель прохаживался вдоль водоема, мальчик мирно задремал.

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