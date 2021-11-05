«Трусики меж бедер? Зачем так откровенно»: Семенович в монокини нашла самую эротичную позу для своих ягодиц

Экс-солистка группы «Блестящие» не стесняется показывать свои формы в купальнике.

Анна Семенович охотно делится фотографиями с отдых со своими подписчиками в Instagram. Экс-солистка группы «Блестящие» уже неделю загорает в Египте.

«В каждой непонятной ситуации – танцуй! Особенно в пятницу», — поделилась Семенович фото в пляжном наряде в своем Instagram.

Аудитория певицы разделилась на два лагеря. Одни, к примеру, советуют Семенович быть скромнее.

«Неудачные фотографии, бедра ужасные», «Может не стоило? Вроде не 18», «Семенович окорочка хорошие наела, молодец», «Трусики меж бедер? Зачем так откровенно», «Попку забыла прикрыть», — пишут фолловеры.

Однако большинство поклонников хвалят певицу за внешний вид и отсутствие стеснения:

«Класс, когда человек себя обожает!», «Всегда любуюсь вашей красотой!», «И что? Красивый окорочок!».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.