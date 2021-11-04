Уютно и стильно: Арзамасова вслед за Брежневой облачилась в актуальный свитер самого модного цвета

В этом году фаворитом сезона стал серый цвет. Наряду с желтым, Институт Pantone объявил его самым актуальным. Не удивительно, что многие звезды выбрали себе наряды именно в сером оттенке.

Ранее в серой балаклаве, которая тоже в топе по популярности среди головных уборов, появилась Диана Сабурова.

Модное двубортное пальто в сером цвете выбрала Ляйсан Утяшева, скомплектовав его с водолазкой в цвет.

Вера Брежнева тоже поддержала это модное направление и облачилась в уютный свободный свитер. В этом сезоне, рассказывал стилист Александр Рогов, не носят облегающие модели, максимум – полуприлегающие, намекающие на фигуру, но не обтягивающие.

Вслед за Верой Брежневой в модном сером свитере теперь появилась на публике и Елизавета Арзамасова. Она примерила с ним джоггеры тоном чуть светлее и полусапожки того же оттенка.

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