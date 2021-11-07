Стильно и лаконично: Пегова вслед за Брежневой утеплилась в мягкий свитер модного фасона

Стилист Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live рассказал, что этой осенью в тренде свободные свитеры. А обтягивающие фигуру модели – это антитренд.

Откликнулась на веление моды певица Вера Брежнева, которая приобрела себе серый экземпляр. Этот оттенок, к слову, считается самым модным в сезоне. Именно его, наряду с желтым, назвал главным Институт Pantone.

Вслед за ней утеплилась в свитер объемного фасона и актриса Ирина Пегова. Звезда кино выбрала кофту кораллового цвета. Отметим, что красные оттенки рекомендовала Эвелина Хромченко тем женщинам, которые хотят привлечь к себе внимание. Особенно со стороны сильной половины человечества.

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