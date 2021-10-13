«Самый витальный»: Хромченко назвала цвет, который сразу же оживляет образ, делая его привлекательнее

Оттенок Эвелина Хромченко посоветовала модницам, которые испытывают трудности и нуждаются в дополнительной энергии.

Новой гостьей телепроекта «Модный приговор» Первого канала стала 30-летняя Юлия, которая борется с онкозаболеванием. В студии она появилась в удрученном состоянии не только из-за недуга, но и из-за сложных отношений с мамой.

«Народные стилисты» проекта не сговариваясь подобрали для участницы три комплекта с красными элементами гардероба. Эвелина Хромченко заметила, что это произошло не случайно, ведь этот оттенок оказывает почти животворящее воздействие как на хозяина яркого наряда, так и на окружающих.

«Красный – это самый витальный цвет (энергичный, жизненный, — прим. автора). Красная сумка, красный жакет, красное пальто, любые какие-то яркие вещи толкают вас на действия. Почему? Потому что на вас обращают внимание», — сказала Эвелина Хромченко.

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