Просто и стильно: Брежнева после советов Рогова облачилась в модный свитер самого трендового цвета

В этом сезоне актуальны свободные модели.

Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live рассказал, что этой осенью очень актуальны свободные свитеры. Облегающие модели – это антитренд.

При этом носить их стилист рекомендовал не только с привычными брюками и джинсами, но и с гламурными юбками. Например, усыпанными пайетками. Они, по мнению, ведущего, являются главным трендом сезона.

Именно таким свитером похвасталась Вера Брежнева перед своими поклонниками, продемонстрировав новую модель в личном блоге. Кроме фасона кофта отличалась актуальностью цвета. Ведь серый, наряду с желтым, Институт Pantone назвал в числе самых модных в 2021 году.

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