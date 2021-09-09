«Это очень важно!»: Рогов показал, какой свитер сейчас в тренде, и с чем его модно сочетать

Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live показал, как выглядит современный свитер и продемонстрировал несколько актуальных луков с ним.

«Современный свитер – объемный, полуприлегающий с горлом средней высоты, тоже не в обтяжку. Это очень важно!» — сказал стилист.

По его словам, цвет свитера при этом может быть любого цвета, Александр использовал нейтральный бежевый экземпляр. Эксперт подобрал с ним несколько луков. В первом варианте он предложил сочетать модную кофту с прямыми длинными голубыми джинсами в пол с рваным эффектом. Такие модели сейчас в тренде, заметил Рогов. Из-под свитера при этом выглядывала белая футболка, что придавало образу расслабленность и небрежность. В качестве аксессуаров он подобрал актуальные ботильоны на устойчивом каблуке и платформе, а также черную сумочку.

«Получился понятный повседневный комплект», — сказал Рогов.

Второй лук с тем же свитером включал в себя белые кеды хайтопы, повседневную сумку в том же цвете, что и кофта, голубые бермуды, которые теперь носят не только летом, но и осенью, и даже зимой.

В третьем луке Александр Рогов надел свитер поверх длинного цветочного платья. И на плечи накинул еще один свитер, завязав впереди рукава. Это создает модный сейчас эффект многослойности. Синие сатиновые сапоги повторили в образе цвет рисунка на платье. Аксессуар в виде ридикюля с бахромой сочетался с тоном свитера. Рогов напомнил, что бахрома – тренд сезона.

Рогов также посоветовал модницам обратить внимание на твидовые ткани и в пайетках, абсолютно любая одежда из них актуальна сегодня.

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