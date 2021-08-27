У них будет ребенок! Жена Саши Задойнова из «Дома-2» сообщила о долгожданной беременности

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Александр и Ксения Задойнова готовятся стать родителями и уже узнали пол будущего малыша.

Прекрасную новость под занавес этой рабочей недели сообщили бывшие участники шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Саша и Ксения Задойновы. Они ждут ребенка! Причем срок беременности Ксении уже приличный, и пара уже даже знает о том, малыш какого пола у них родится.

Супруги в эту пятницу устроили вечеринку для друзей, во время которой узнали и тут же сообщили всем, кого же они ждут.

Ксения Задойнова разместила в микроблоге видео, запечатлевшее самый трепетный момент праздника – когда они с Сашей лопали воздушный шар, из которого посыпались крупные блестки синего цвета.

«У нас будет мальчик!» — сообщила Ксения Задойнова под видео.

Будущая мама невероятно счастлива. Ксении Задойновой 37 лет, и она пока еще не держала на руках собственного младенца. Все попытки Ксюши забеременеть оказывались неудачными. Только после длительного курса лечения она сумела доносить беременность до приличного срока и решила рассекретить ее.

Напомним, совсем недавно Ксения и Саша Задойновы пережили размолвку и ненадолго разъезжались. Не исключено, что историю о разрыве пара выдумала для подписчиков, чтобы отвести от себя подозрения в беременности и подольше подержать ее в тайне.

Кстати, будущий малыш станет третьим ребенком Саши Задойнова. У него есть две дочери от предыдущих отношений.

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