«Информация из первых уст»: шеф-повар Константин Ивлев озвучил срок беременности молодой жены

Радостной новостью поделился на своей страничке в Instagram известный шеф-повар и ведущий кулинарных телевизионных шоу Константин Ивлев.

Он официально заявил, что его молодая жена ждет ребенка и озвучил срок беременности. Первенец пары появится на свет в середине весны будущего года.

«Друзья, ребзя, мир, значит, чтобы не было разных непонятных толков, информация из первых уст: мы беременны. Моя Лера на 4-м месяце беременности. Спасибо моя любимая и боже! Всем спасибо за теплые слова. Мира, любви и не болейте», — написал в микроблоге Константин Ивлев.

Шеф-повар сопроводил пост снимком жены, на котором она запечатлена в прекрасном состоянии ожидания малыша. Лера позирует в черном боди, и ее округлившийся животик уже довольно заметен в облегающей одежде.

Стоит отметить, что накануне сообщила подписчикам о беременности и сама Лера Куденкова.

«Это наш долгожданный и осознанный ребенок! Он появится в абсолютной любви!» — написала будущая мама.

Напомним, Константин Ивлев и Лера Куденкова стали мужем и женой 14 февраля 2021 года. Для шеф-повара этот брак стал вторым. Ради Леры, которая моложе него на девятнадцать лет, Ивлев развелся женой после двадцати трех лет совместной жизни.

Фото беременной Леры Куденковой можно увидеть по ссылке.

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