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Роскошная: невеста Ивлева предстала в платье из ажурного полотна с бахромой в день бракосочетания

Шеф-повар и его возлюбленная стали мужем и женой в День святого Валентина.

Роскошная: невеста Ивлева предстала в платье из ажурного полотна с бахромой в день бракосочетания
Константин Ивлев и Лера Куденкова. Фото: телеканал «Пятница!»

14 февраля самый известный шеф-повар страны Константин Ивлев и его избранница Лера Куденкова стали мужем и женой.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались невероятно красивые кадры, запечатлевшие новобрачных в самые волнующие моменты.

На некоторых снимках Лера Куденкова предстает одна. В струящемся белом платье из ажурного полотна с отделкой бахромой она запечатлелась в интерьерах в стиле Loft, на фоне которых выглядит еще более нежной и притягательной.

Лера Куденкова устроила фотосессию в день бракосочетания
Лера Куденкова устроила фотосессию в день бракосочетания. Фото: телеканал «Пятница!»

Константин Ивлев и его избранница зарегистрировали брак в Басманном ЗАГСе столицы.

Молодая жена Ивлева показала платье
Молодая жена Ивлева показала платье. Фото: телеканал «Пятница!»

В официальном аккаунте телеканала «Пятница!» в Instagram появилось видео, запечатлевшее фрагмент бракосочетания. Константин Ивлев очень эмоционально реагировал, когда девушка-регистратор объявила шеф-повара и его возлюбленную мужем и женой.

Константин Ивлев и Лера Куденкова
Новобрачные выглядели очень счастливыми. Фото: телеканал «Пятница!»

«Бинго!» — прокричал Константин Ивлев.

После пара слилась в поцелуе.

«О, мне уже нравится быть мужем», — прокомментировал новобрачный.

Полную версию церемонии бракосочетания Ивлева и Куденковой канал «Пятница!» покажет в эфире шоу «Четыре свадьбы». Смогут телезрители увидеть и само торжество, которое состоится 25 марта. Его также покажет в своих эфирах «Пятница!»

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«Пятница!»Константин ИвлевЛера Куденкова