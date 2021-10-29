«Лучше самому, чем обломаться»: шеф-повар Ивлев нелестно отозвался о кулинарных навыках жены на Comedy Club

Константин Ивлев публично заявил, что его молодая супруга Валерия сильно уступает ему по части готовки.

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев вместе с женой Валерией Куденковой стали гостями очередного выпуска шоу Comedy Club на ТНТ.

В какой-то момент ведущие программы Гарик Харламов и Павел Воля решили опросить присутствующих дам на предмет того, готовят они дома или нет.

В числе поднявших руку оказалась жена Ивлева Валерия. Шеф-повара такой поворот событий удивил, поскольку по его мнению, супруга – никудышный кулинар.

«Я удивился, что жена подняла руку. Лера готовит… но не очень. На самом деле все очень просто. Я раньше встаю, потому что лучше всего начать день с прекрасного настроения, нежели обломаться. Поэтому лучше самому приготовить», – сказал Константин Ивлев.

Валерия добавила, что в их семье обычно готовит муж, а она накрывает на стол.

Кроме этого, в выпуске резиденты Comedy Club показали миниатюру о трагедии с потерянным телефоном, в которой приняли участие Марина Кравец, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.

Группа USB представила видео про эпоху девятисотых, Андрей Бебуришвили вернул на сцену легендарного Пако, который выступил с новым стендапом.

Смотрите новый выпуск Comedy Club на ТНТ – каждую пятницу в 21:00.

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