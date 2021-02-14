Горько! Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной

День святого Валентина – прекрасен сам по себе, а если в этот праздник еще и создать семью, то счастье, наверняка, будет сопровождать молодых всю жизнь. Судя по всему, в это верят многие влюбленные пары, поскольку именно 14 февраля в загсах наблюдается самый настоящий бум.

В это воскресенье официально стали мужем и женой популярный телеведущий и самый известный шеф-повар нашей страны Константин Ивлев и его избранница Лера Куденкова. Пара зарегистрировала брак в Басманном загсе столицы, который еще известен как Дворец бракосочетания номер один.

О радостном событии в Instagram сообщила счастливая молодая жена Лера Куденкова. Девушка опубликовала снимок вместе с новоиспеченным мужем. Красавица запечатлена в белом платье и с нежным букетом роз.

Напомним, предложение возлюбленной Константин Ивлев сделал в эфире шоу «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница!». Свадебное торжество молодых, которое состоится 25 марта, тоже будет показано в эфире «Пятницы!».

У слову, ради Леры Куденковой, которая моложе своего избранника на девятнадцать лет, Константин Ивлев развелся с предыдущей супругой, узнавшей об адюльтере. Их брак продлился двадцать три года.

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