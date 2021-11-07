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Насыщенный 2022 год: Меган Маркл и принц Гарри планируют «фальшивые» королевские туры

Герцоги Сассекские намерены посетить несколько стран.

Насыщенный 2022 год: Меган Маркл и принц Гарри планируют «фальшивые» королевские туры
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В сентябре этого года принц Гарри и Меган Маркл посетили Нью-Йорк. Герцоги Сассекские пробыли там три дня, посетили ряд мероприятий, провели несколько встреч. Эксперты отметили, что их визит в Нью-Йорк был похож на королевский тур.

В окружении Меган и Гарри говорят о том, что они намерены устроить подобные туры и в следующем году. Якобы уже составлен план поездок. Пара планирует поехать в Японию, Австралию и некоторые города США.

«Согласно очень хорошему источнику, Гарри и Меган планируют, скажем так, «фальшивые» королевские туры в 2022 году», — цитирует Express королевского эксперта Нила Шона.

Напомним, от исполнения королевских обязанностей герцоги Сассекские отказались в апреле прошлого года.

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