«Несбыточная мечта»: принц Гарри ждет, когда отец и брат будут умолять его вернуться в Лондон

В апреле прошлого года Меган Маркл и принца Гарри отказались исполнять королевские обязанности и поехали в США. Они обосновались в Монтесито. С тех пор Меган еще ни раз не приезжала в Лондон, а Гарри был на родине дважды. В апреле он приезжал на похороны принца Филиппа, а в июне на открытие памятника принцессе Диане.

Эксперты считают, что принц Гарри с нетерпением ждет, когда принцы Уильям и принц Чарльз будут умолять его вернуться в Великобританию. Об этом заявил редактор дневника Daily Mail Ричард Иден.

«Я думаю, ему бы очень понравилось, если бы королевская семья умоляла его вернуться, говоря: «Пожалуйста, вернись из Монтесито, ты нам нужен», — сказал Иден.

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Однако эксперт считает, что такой звонок может так и остаться несбыточной мечтой. Об этом пишет Geo.tv.

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