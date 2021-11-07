Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

«Несбыточная мечта»: принц Гарри ждет, когда отец и брат будут умолять его вернуться в Лондон

Последних полтора года герцог Сассекский живет в США.

«Несбыточная мечта»: принц Гарри ждет, когда отец и брат будут умолять его вернуться в Лондон
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

В апреле прошлого года Меган Маркл и принца Гарри отказались исполнять королевские обязанности и поехали в США. Они обосновались в Монтесито. С тех пор Меган еще ни раз не приезжала в Лондон, а Гарри был на родине дважды. В апреле он приезжал на похороны принца Филиппа, а в июне на открытие памятника принцессе Диане.

Эксперты считают, что принц Гарри с нетерпением ждет, когда принцы Уильям и принц Чарльз будут умолять его вернуться в Великобританию. Об этом заявил редактор дневника Daily Mail Ричард Иден.

«Я думаю, ему бы очень понравилось, если бы королевская семья умоляла  его вернуться, говоря: «Пожалуйста, вернись из Монтесито, ты нам нужен», — сказал Иден.

Однако эксперт считает, что такой звонок может так и остаться несбыточной мечтой. Об этом пишет Geo.tv.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Принц ГарриПринц Гарри и Меган Марклпринц Гарри новостиПринц Гарри последние новости