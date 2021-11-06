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Оставит Меган в США: принц Гарри готов вернуться в Великобританию

Герцог Сассекский переживает за здоровье бабушки.

Оставит Меган в США: принц Гарри готов вернуться в Великобританию
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

С тех пор как Елизавета II провела ночь в больнице, прошло две недели. Букингемский дворец тогда объявил, что госпитализация не была связана с коронавирусом, а медики посоветовали королеве отдохнуть в течение двух недель.

Принц Гарри, узнав о недомогании бабушки, сразу засобирался домой.

«Он боится, что может другой возможности отметить праздники с королевой может и не представиться. Несмотря на все свои обиды на королевскую семью, он обожает свою бабушку и ужасно скучает по ней», — цитирует Express инсайдера.

Также издание сообщает, что Меган Маркл с двумя детьми останется в США. Когда Гарри запланировал свой визит в Лондон, пока неизвестно.

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