«Это огромная машина по зарабатыванию денег»: принц Гарри и Меган Маркл будут писать новые книги

Меган Маркл в этом году выпустила в свет свою первую книгу. Издание для детей с яркими рисунками получило название «Скамейка». Ранее экс-актриса объясняла, что идея написать книгу пришла ей в голову, когда он смотрела, как Гарри нянчится с сыном. Опубликована книга была 8 июня, после рождения Лилибет Дианы.

Летом стало известно, что и принц взялся за написание мемуаров. Герцог Сассекский уже заключил контракт с издательством и получил гонорар в 20 млн долларов. И, судя по мнению королевских экспертов, это только начало писательской карьеры Сассекских.

«Я не думаю, что они собираются останавливаться. Это будет продолжаться. Меган и Гарри поняли, что книги – это огромная машина по зарабатыванию денег», — сказала Доктор Тесса Данлоп, которую цитирует Express.

Напомним, мемуары принца Гарри выйдут в свет в конце 2022 года.

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