«Здесь нет особенных»: Меган Маркл отчитали за вмешательство в политику

Даже в декрете Меган Маркл не оставляют политические амбиции. Недавно жена принца Гарри позвонила американским сенаторам и попросила их поддержать ее инициативу.

Дело в том, что Меган хочет внести поправку в законопроект по уходу за ребенком. Сообщается, что экс-актриса звонила на личные телефоны республиканцев со скрытого номера.

Американцам этот шаг не понравился. В Сети они оставили не самые приятные комментарии.

«Всем в США все равно на Меган Маркл, принцев Гарри или Чарльза. Здесь нет особенных. Она хотела вернуться в США, чтобы скрыться от глаз общественности, а теперь прыгает при любой возможности, чтобы быть в центре внимания», — цитирует пользователей Сети Express.

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