«Это безумие»: стало известно, что Меган Маркл раздражает в муже

Принц Гарри и Меган Маркл знакомы с 2016-го года. Все это время экс-актриса не может принять привычку любимого человека, которая досталась ему от принца Чарльза. Оказалось, Гарри всегда выключает свет.

«Он приверженец выключения света. И теперь я тоже одержим этим. Это безумие, потому что на самом деле моя жена говорит: «Зачем выключать свет? Ты же знаешь, что темно», — цитирует Гарри Express.

Напомним, в прошлом году принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей и переехали жить в США. Пара обосновалась в Монтесито, а в начале лета этого года стала родителями во второй раз.

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