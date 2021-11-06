«Американская принцесса»: что ждет дочь принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз в начале лета. Экс-актриса родила дочь в Санта-Барбаре. Малышку назвали Лилибет Диана – в честь ее прабабушки и бабушки. Королевский биограф Эндрю Мортон отметил, что в США ее будут считать «американской принцессой».

«Я думаю, люди действительно не приняли во внимание то, что Лилибет станет первой в истории американской принцессой. Есть некоторые споры о том, где ее будут крестить. Если таинство состоится в США, я думаю, Америка примет ее как американскую принцессу», — цитирует Express эксперта.

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Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри хотели крестить дочь в Лондоне, на глазах у королевы. Однако позже принц Уильям назвал это не очень хорошей идеей.

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