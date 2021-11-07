«Смена караула»: Камилла Паркер-Боулз готовится стать королевой

Жена принца Чарльза все чаще появляется на публике и берет на себя больше обязанностей.

Когда Елизавета II оставит трон, королем Великобритании будет принц Чарльз. Его жена – Камилла Паркер-Боулз получит статус королевы-консорта. Уже сейчас, по мнению королевских экспертов, она примеряет на себя эту роль.

В последнее время Камилла все чаще появляется на публике, проводит мероприятия онлайн и оффлайн. Недавно она отметилась на вечеринке своего книжного клуба, а на днях побывала вместе с принцем Чарльзом, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в Глазго, где проходил саммит ООН по климату.

News18 пишет, что таким образом в Букингемском дворце готовят «смену караула».

Напомним, Камилла Паркер-Боулз стала женой принца Чарльза в 2005 году. Их отношения длились на протяжении многих лет, даже тогда, когда будущий король был женат на принцессе Диане.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.