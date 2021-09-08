Камилла Паркер-Боулз пришла в ярость, когда узнала, что принц Уильям может стать королем

В этом году Елизавета II отметила свое 95-летие. Отказываться от престола она не планирует, продолжает активно работать. Хотя в последнее время ее старший сын — принц Чарльз, который является первым в очереди на трон, активно ей помогает с делами. Периодически в прессе обсуждают версию о том, что королева может передать престол своему внуку — принцу Уильяму, который на данное время занимает вторую строчку в списке престолонаследников. От этой информации Камилла Паркер-Боулз пришла в ярость.

«Она злилась и сказала, что судьба Чарльза — быть на троне», — цитирует Express инсайдера.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз стала женой принца Чарльза в 2005 году. Они познакомились в начале 70-х годов и с тех пор не расставались. Поддерживать отношения им не помешали даже собственные браки.

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