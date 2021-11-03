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Снова за рулем: 95-летняя Елизавета II рассекала на внедорожнике

Ранее врачи советовали королеве отдохнуть.

Снова за рулем: 95-летняя Елизавета II рассекала на внедорожнике
Елизавета II. Фото: Global Look Press

На прошлой неделе Елизавета II была госпитализирована. После ночи, проведенной в больнице, Ее Величество вернулась в Виндзорский замок. Врачи посоветовали ей отдыхать в течение двух недель и отказаться от официальных мероприятий.

На днях она отметила рабочую поездку в Шотландию, где 1 ноября стартовал экологический саммит. А накануне ее заметили за рулем внедорожника в Виндзоре. Королева надела платок и солнцезащитные очки. Об этом пишет CNN.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией. Празднества намечены на начало июня. По этому случаю всем британцам предоставят четыре выходных дня.

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