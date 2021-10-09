«Это не Камилла»: обнародованы откровения принцессы Дианы о разводе с принцем Чарльзом

Принц Чарльз и принцесса Диана расстались в 1992 году, а в 1996-м официально развелись после пятнадцати лет брака. Ранее предполагалось, что их союз распался из-за давнего романа принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Но королевский биограф Ингрид Сьюард заявила обратное.

«Однажды Диана сказала мне: «Это не Камилла разрушила наш брак. Это люди, которые окружают Чарльза и ведут себя, как подхалимы. Они никогда не говорят ему «нет», — цитирует Express Сьюард.

Напомним, принц Чарльз и Диана Спенсер объявили о своей помолвке зимой 1980 года, менее чем через год после того, как начали встречаться. На тот момент старшему сыну королевы было 32 года, а его избраннице 19.

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