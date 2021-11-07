«Красивая пара»: Нурлан Сабуров отметился на прогулке со своей миловидной полунемкой-женой

Юморист Нурлан Сабуров часто во время своих выступлений высказывается о своей жене Диане. Из его стендапов известно, что она наполовину казашка и наполовину немка. Брюнетка родила ему двух детей: дочь Мадину (в 2012-м) и сына Тагира (в 2017-м).

Артист шоу Stand Up на ТНТ нередко шутит о сообразительности супруги, посмеиваясь над ней, но при этом подчеркивает, какая она у него красавица.

Как это часто бывает при соединении двух разных кровей (немецкой и казахской в данном случае), Диана является обладательницей экзотического интересного лица и не похожа ни на кого другого.

В личном блоге Сабурова обнародовала фото с променада с мужем, где пара предстает в светлых одеяниях, обняв друг друга. Многие пользователи Сети восхитились ими.

«Красивая пара, если что, я не про кроссы», «Какие вы прекрасные», «Лучшие», «Вы чудесные!», «Где найти такого мужа?», «Ну красавчики», «Любуюсь», — написали люди под фото.

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